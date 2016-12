Coppa Italia: Juventus-Torino 4-0, Allegri ai quarti

LA PARTITA

Tutto troppo facile per la Juventus, capace di travolgere il Torino con un poker più che meritato. I granata, che non tirano una sola volta in porta, reggono una ventina minuti dopodiché si assiste a un monologo della Signora, trascinata dallo scatenato Zaza. Le danze si aprono con un bel sinistro dell'ex Sassuolo e si chiudono con la pennellata di Pogba su punizione: in mezzo c'è tutto lo strapotere dei campioni d'Italia in carica, in totale stato di grazia.



Allegri cambia l'attacco e parte con la coppia Morata-Zaza, supportata da un centrocampo a cinque mentre in difesa c'è Rugani, all'esordio stagionale da titolare. Quasi nullo è invece il turnover del Torino, decisamente più riposato considerata la gara annullata sabato col Sassuolo. Per Ventura è un vantaggio apparente, che non si concretizza sul terreno dello Stadium perché la Juve sta bene e le presunte riserve sono decisamente all'altezza. La prima rete è confezionata dalla coppia in avanti: Morata si libera a sinistra e trova al centro Zaza, che col mancino lascia immobile Ichazo (28'). Il bis arriva in apertura di ripresa ed è una mazzata doppia per la banda di Ventura, che nel giro di pochi secondi rimane in 10 e si trova sotto 2-0; Molinaro (già ammonito) entra duro su Marchisio, prende il secondo giallo e, sugli sviluppi della punizione successiva, Zaza ubriaca Moretti prima di infilare col sinistro (51').



A questo punto è chiaro che il Torino non avrà più modo di rientrare in gara: troppo grosso il divario tra le due squadre, stasera separate soprattutto da un gap tecnico apparso parecchio evidente. Ne è un'ulteriore prova il 3-0 di Dybala, entrato nella ripresa al posto di Zaza e a segno con un sinistro dal limite dell'area (62'): per l'argentino sono già dieci i centri in stagione. Completa la festa la punizione di Pogba (82'), il punto esclamativo su un derby senza storia.