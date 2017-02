Coppa Italia, Juventus-Napoli 3-1: Dybala-Higuain firmano la rimonta

Vittoria in rimonta per la Juventus di Allegri nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Allo Stadium, i bianconeri hanno battuto 3-1 il Napoli di Sarri dopo essere andati sotto al 36' per il destro vincente di Callejon. La riscossa arriva nella ripresa con il cambio modulo. Dybala al 47' si procura e realizza un rigore; Higuain al 64' approfitta di un errore di Reina per firmare il sorpasso, sigillato ancora da Dybala e sempre dal dischetto.