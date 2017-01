Coppa Italia, Juventus-Milan 2-1: Dybala-Pjanic per la semifinale

La Juventus è la seconda squadra qualificata alla semifinale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli. I bianconeri hanno battuto 2-1 il Milan allo Stadium prendendo la rivincita per la sconfitta in Supercoppa italiana. Di Dybala al 10' e Pjanic su punizione al 21' le reti decisive, che hanno reso inutile la girata vincente di Bacca al 52'. Nel Milan, rimasto in dieci per l'espulsione di Locatelli, esordio per Deulofeu.