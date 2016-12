Coppa Italia, Juventus-Inter 3-0: Morata ipoteca la finale

LA PARTITAUna sola parola: ingordigia. Ne è affetta la Juventus, per le fortune dei suoi tifosi, desiderosa di ingurgitare partite e avversari più di quanto ipotizzabile. Non solo i bianconeri con il 3-0 all'Inter ipotecano la finale di Coppa Italia raccogliendo la quattordicesima vittoria ufficiale consecutiva, ma visto il periodo di grassa la banda di Allegri ha pensato bene di spegnere il "caso" Morata, ritrovando la rete dello spagnolo 115 giorni dopo l'ultima volta e lanciandolo al rush finale con una doppietta. Purtroppo per l'Inter e tutte le altre, però, il detto "chi troppo vuole nulla stringe" non ha effetto sulla Vecchia Signora che, almeno entro i nostri confini, rischia di tenere ben stretto tra le mani tutto il possedibile.



Il momento d'oro dei bianconeri è sotto gli occhi di tutti e lo strapotere fisico e tecnico di Pogba e compagni è risultato ancora più lampante per la prova dell'Inter. Niente di eccezionale, ma nemmeno così arrendevole come i numeri e le previsioni potevano lasciar ipotizzare. La sfida in mezzo al campo però è stata imbarazzante, dominata, firmata e sottoscritta dai bianconeri, bravi a tratti a lasciare il pallino del gioco tra i piedi di Felipe Melo, Kondogbia, Medel, punendoli in contropiede non appena i limiti tecnici della cerniera nerazzurra venivano a galla. Jovetic unica punta e costantemente spalle alla porta per cercare il dialogo con Ljajic e il movimento di Biabiany si è rivelata una strategia poco fruttifera per impensierire il muro bianconero e dopo il rigore non concesso da Tagliavento per un bagher di Medel in area, la rete del vantaggio è arrivata con Morata al 36', sempre dal dischetto, per il fallo di Murillo su Cuadrado dopo una bella combinazione spagnoleggiante tra il colombiano e lo stesso Morata.



La reazione dell'Inter, più di carattere che di qualità o pericolosità, c'è anche stata, ma l'unico vero pericolo per Neto è arrivato da un colpo di testa di Murillo sugli sviluppi di un corner. Peccato che due minuti prima, complice un assist involontario del fischiatissimo Felipe Melo, la Juventus si era portata sul 2-0 con una bella girata in area ancora di Morata dopo uno scambio delizioso tra Pogba e Mandzukic. Per completare la serataccia Murillo si prende il rosso al 70' stendendo ancora una volta Cuadrado (con Miranda squalificato Mancini dovrà inventarsi la difesa al ritorno) e a sette minuti dal termine anche Handanovic è costretto a pagare la tassa Dybala non intercettando un sinistro centrale della Joya bianconera.



Un tris che lancia la Juventus verso la finale dell'Olimpico, salvo clamorosi ribaltoni a San Siro, ma che lascia l'Inter con un groppone pieno di dubbi anche alla luce del rallentamento in campionato. Domenica c'è il derby di Milano, crocevia di una stagione intera. Al momento è una corsa a chi sta meno peggio, per sorrisi e feste bisogna solo guardare al mondo in bianconero della Juventus.