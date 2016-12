Coppa Italia, Juventus in finale: impresa con la Fiorentina

23:31 - La Juventus è la prima finalista di Coppa Italia. I bianconeri, dopo l'1-2 dell'andata allo Stadium, hanno compiuto una grande impresa vincendo 0-3 in casa della Fiorentina. Dopo un buon inizio dei viola, la Juventus passa in vantaggio al 21' con la zampata dell'ex Matri raddoppiata poco prima dell'intervallo da Pereyra. Nella ripresa arriva anche il tris di Bonucci che al 59' chiude la pratica. Espulso Morata all'88'.

LA PARTITA

Non c'è storia. Tra la Juventus e il resto della compagnia c'è un abisso che forse era anche difficile da immaginare. Lo ha confermato in tutta la sua maestosità lo 0-3 di Firenze con cui la squadra di Allegri ha tolto da sotto il naso di tutti, la finale di Coppa Italia alla Fiorentina, a una società ma anche a una città intera. Uno strapotere mostrato sul rettangolo di gioco inappuntabile e solo da applaudire viste le premesse e soprattutto le assenze. Mancavano Tevez, Pirlo, Pogba e Lichtsteiner, ma in pochi se ne sono accorti. A impressionare è la fame che la Juventus dimostra di avere in ogni partita, con una squadra pronta a battagliare per ogni centimetro e su ogni pallone. Una Fiorentina al sangue non poteva essere piatto migliore per placarla in attesa della prossima portata, magari sulle rive della Costa Azzurra.

Al Franchi di fatto la partita è durata venti minuti e una manciata di secondi. Giusto il tempo per controllare il buon inizio della Fiorentina con il gol annullato a Salah e di ammortizzare l'assenza last second di Lichtsteiner. E' bastata la zampata dell'ex, quel Matri schierato da Allegri al posto di Tevez, per gettare nello sconforto uno stadio intero. Dal 21' in poi la Fiorentina è uscita dal campo lasciando spazio e coraggio a tingere il prato di bianconero con Pereyra indiavolato e Morata pericoloso con i suoi tiri da fuori. La rete di Rodriguez al 37', anch'essa annullata per offside, illude un po' tutti e la doccia gelata arriva poco prima dell'intervallo con il tap-in vincente di Pereyra dopo un miracolo, il secondo, di Neto su Morata.

Con un piede già fuori dalla Coppa Italia, nella ripresa chi si aspettava una Fiorentina compatta e avvelenata in ricordo magari della super rimonta dello scorso campionato targata Pepito Rossi, è rimasto delusissimo. Gomez e Salah da spauracchi si sono trasformati in fantasmi capaci di solleticare Storari solo con un paio di conclusioni innocue mentre dall'altra parte la verve del "Tucumano" ha fatto il bello e il cattivo tempo. L'argentino sfiora la doppietta in un paio di occasioni e proprio da un calcio d'angolo conquistato è arrivato il tris firmato al volo da Bonucci già al 59'.

Un bel gol che fa calare il sipario - e il gelo - su tutta Firenze e che rende praticamente inutile l'ultima mezz'ora di gioco che si chiude con un solo lampo, negativo per la Juventus. A due minuti dalla fine infatti Morata interviene da dietro su Diamanti vincendo un cartellino rosso che lo estrometterà dalla finale. Poco male, Allegri e i suoi hanno dimostrato di poter vincere tranquillamente senza quattro pezzi da novanta. Il Monaco è avvisato.



LE PAGELLE

Pereyra 7,5 - L'argentino è l'arma in più di questa parte di stagione. E' in una forma smagliante che lo rende un pericolo costante per gli avversari. Il gol ha ricordato il Vidal dei tempi migliori e anche la foga agonistica sulla trequarti.

Neto 6,5 - Compie almeno tre interventi di grande fattura e sui gol è incolpevole. Senza di lui la sensazione è che si sarebbe potuto assistere a un risultato tennistico.

Marchisio 6,5 - Ha spazzato via qualsiasi dubbio sul suo ginocchio con una prestazione superba in regia. Bene in fase di rottura e collante perfetto per le ripartenze bianconere.

Gomez 4,5 - Un'altra serata travestito da Casper. Mai pericoloso, mai in partita.

Salah 5 - Lo spauracchio bianconero ha divertito tutti per cinque minuti. Poi si è perso nella marea di maglie bianconere e non ne è più uscito.

Matri 7 - Ripaga la fiducia dell'allenatore con un gol preziosissimo che ha dato coraggio a tutti. Oltre a questo ha dato l'anima per la squadra coprendo tutto il fronte d'attacco



IL TABELLINO

FIORENTINA-JUVENTUS 0-3 (and. 2-1)

Fiorentina (3-5-2): Neto 6,5; Savic 5, Rodriguez 5,5 (37' st Tomovic sv), Basanta 5; Joaquin 5,5 (21' st Diamanti 6), Mati Fernandez 5, Aquilani 4,5, Borja Valero 5,5, Alonso 5; Salah 5, Gomez 4,5 (27' st Babacar 5). A disp.: Rosati, Lezzerini, Pasqual, Lazzari, Richards, Rosi, Ilicic, Kurtic, Gilardino, Vargas. All.: Montella 5.

Juventus (4-3-1-2): Storari 6; Padoin 6, Bonucci 7, Chiellini 6,5, Evra 6,5; Vidal 6, Marchisio 6,5, Sturaro 6; Pereyra 7,5 (37' st Ogbonna sv); Matri 7 (29' st Coman sv (44' st Llorente sv)), Morata 6. A disp.: Buffon, Rubinho, Chiellini, Barzagli, De Ceglie, Lichtsteiner, Marrone, Pepe. All.: Allegri 7.

Arbitro: Massa

Marcatori: 21' Matri, 44' Pereyra, 14' st Bonucci

Ammoniti: Rodriguez, Mati Fernandez (F); Sturaro, Chiellini, Marchisio, Vidal (J)

Espulsi: 43' st Morata (J) per gioco scorretto