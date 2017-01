Coppa Italia: Inter-Lazio 1-2, biancocelesti in semifinale

Nei quarti di Coppa Italia, l'Inter crolla in casa (1-2) contro la Lazio e viene eliminata. A S. Siro, la squadra di Inzaghi passa al 20' grazie al colpo di testa di Felipe Anderson. Nella ripresa arriva il bis di Biglia (56'), bravo a trasformare un rigore concesso per fallo di Miranda su Immobile (espulso nell'occasione). Anche i biancocelesti restano in 10 al 76' (doppio giallo a Radu), a nulla vale la rete di Brozovic nel finale (84').