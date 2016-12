15 dicembre 2015 Coppa Italia: Inter-Cagliari 3-0, Mancini ai quarti di finale I nerazzurri superano i sardi con le reti di Palacio, Brozovic e Perisic

Nessun problema per l'Inter, che supera il Cagliari 3-0 e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. A San Siro, la squadra di Mancini sblocca il match nel primo tempo grazie al colpo di testa di Palacio (25') e trova il bis nella ripresa con Brozovic, bravo a battere Cragno con un destro dal limite dell'area (72'). Nel finale c'è gloria anche per Perisic, a segno dopo un palo di Brozovic (81').

LA PARTITA

Prosegue il magic moment dell'Inter, che si sbarazza del Cagliari e ribadisce lo straordinario stato di salute fisica e mentale. Contro i sardi, Mancini - dieci coppe Italia vinte in carriera - cambia 10/11 degli uomini scesi in campo dal 1' a Udine (confermato il solo Montoya) ma il prodotto finale non si modifica: la squadra si esprime con sicurezza e ormai si trova a memoria anche quando (spesso) il tecnico ordina vari cambi di modulo a gara in corso. Merito di una rosa profonda e del grande lavoro del Mancio, bravo a sincronizzare i suoi uomini e, ancora di più, a ruotarli in maniera impeccabile a seconda delle necessità e delle partite.



L'Inter anti-Cagliari è organizzata con un 4-4-2 compatto, dove Palacio e Manaj compongono la coppia d'attacco mentre sulle fasce ci sono Biabiany e Brozovic. Dopo quasi 20 minuti d'equilibrio, gli ospiti sono costretti ad arretrare e a quel punto diventa pressoché impossibile resistere: Palacio, di testa, sfiora il vantaggio al 19' (parata di Cragno) ma non manca il bersaglio poco dopo (25'), quando è bravo a sfruttare una discesa di Juan Jesus a sinistra.



Il Cagliari, in campo col 4-3-1-2, fatica a innescare Joao Pedro tra le linee (ottimo il filtro di Medel) ma punge con la coppia Cerri-Giannetti, che in un paio di occasioni impegna Carrizo (32' e 45'). La chance più grossa, però, arriva col colpo di testa di Pisacane, che in apertura di ripresa colpisce il palo sugli sviluppi di una punizione (51'). Una volta risuonato l'allarme dalle parti di Carrizo, l'Inter cambia ritmo e va a chiudere il match: Brozovic, dopo la perla di Udine, replica il gioiello al minuto 71 e innesca il 3-0 di Perisic, abile a infilare in rete dopo un palo colpito dal centrocampista croato (81'). Ora, ai quarti, i nerazzurri se la vedranno con la vincente di Napoli-Verona: Mancini è già a caccia dell'Undicesima.

LE PAGELLE



Palacio 7,5 - Non sbaglia un movimento, difende e colpisce. Sblocca la partita con la prima rete in stagione.



Brozovic 7,5 - Adattato sulla fascia sinistra, rientra spesso in mezzo al campo e disegna geometrie mai banali. Secondo gol (e che gol) consecutivo, per Mancini sarà dura lasciarlo fuori



Kondogbia 6,5 - Al rientro dopo quasi tre settimane, gioca semplice e sbaglia poco. Tenta qualche inserimento e tiene fino al 90', la condizione fisica è già buona.



Montoya 6,5 - Confermato dopo il match del Friuli, spinge forte sulla fascia ed è attento anche dietro.



Joao Pedro 5 - Fatica ad accendersi sulla trequarti. Si vede poco anche senza palla.



Krajnc 5 - Arriva quasi sempre in ritardo, l'intesa con Benedetti è da rivedere.