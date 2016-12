Coppa Italia, il tabellone 2015/16: Milan in campo a Ferragosto

La Coppa Italia 2015/16 ha il suo tabellone e la prima certezza è che un'altra finale Juventus-Lazio non potrà verificarsi. Il sorteggio le ha infatti sistemate nella stessa parte di tabellone, trovandosi al massimo ai quarti di finale. Nella stessa metà anche Inter e Napoli. La prima big ad esordire sarà il Milan , impegnata in campo nel terzo turno preliminare a Ferragosto contro una tra Perugia, Reggiana e Delta Porto Tolle .

I rossoneri saranno l'unica tra le big ad esordire così presto, con la competizione che inizierà ufficialmente il 2 agosto. Per tutti gli altri accesso dagli ottavi di finale dove Juventus, Lazio, Napoli e Inter sono stati inseriti nella stessa metà del tabellone, con Fiorentina, Sampdoria, Milan e Roma dall'altra. Possibili i derby di Roma e Milano in finale, non quelli di Torino, Verona o Genova. Ecco tutti gli accoppiamenti:

Milan-Perugia/Reggiana/Delta Porto Tolle

Udinese-Novara/L'Aquila/Arezzo

Atalanta-Teramo/Cittadella/Potenza

Torino-Pescara/Matera/Sudtirol

Catania-Spal/Rende - Cesena/Lecce/Catanzaro

Sassuolo-Modena/Benevento/Tuttocuoio

Trapani/Como - Cagliari/Virtus Entella

Verona-Bari/Foggia/Lucchese

Bologna-Latina/Pavia/Poggibonsi

Chievo-Salernitana/Pisa/Sestri Levante

Frosinone-Spezia/Brescia/Cremonese

Palermo-Avellino/Casertana/Lecco

Lanciano/Juve Stabia/Melfi - Pro Vercelli/Alessandria/Altovicentino

Crotone/Feralpi Salò/Fano - Ternana/Bassano/Pontedera

Empoli-Vicenza/Ascoli/Cosenza

Carpi-Livorno/Ancona/Viterbese

Come sempre, però, la Coppa Italia entrerà dal vivo dal quarto turno preliminare, ovvero dal 2 dicembre. Il Milan incontrerebbe sulla sua strada la Sampdoria, mentre subito potrebbe capire il derby di Torino. Sassuolo per l'Inter, Chievo per la Roma e Verona per il Napoli.