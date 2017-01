Coppa Italia: il Napoli vuole i quarti, al San Paolo c'è lo Spezia

Archiviato tra mille polemiche il successo in campionato in rimonta sulla Sampdoria, il Napoli torna in campo questa sera (ore 21) contro lo Spezia negli ottavi di finale di Coppa Italia. Gara secca quella che va in scena allo stadio San Paolo: i partenopei dovranno porre particolare attenzione alla squadra di Di Carlo. I liguri, attualmente decimi in Serie B, sono arrivati fin qui eliminando nell'ordine Modena, Udinese e Palermo.