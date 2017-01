Coppa Italia, Fiorentina-Chievo 1-0: viola ai quarti

Vittoria in extremis per la Fiorentina in Coppa Italia. Al Franchi la squadra di Sousa batte 1-0 il Chievo grazie a un rigore dubbio di Bernardeschi al 92' e vola ai quarti di finale, dove incontrerà il Napoli. Partita equilibrata fino al recupero con un'espulsione per tempo. Al 47' Radovanovic rimedia un doppio giallo e lascia i suoi in dieci, poi al 71' rosso diretto per Zarate per un intervento da dietro. Per la Viola anche una traversa e un palo.