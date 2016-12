Coppa Italia: Fiorentina-Atalanta 3-1, la Viola è ai quarti di finale

10:36 - Partita senza storia al Franchi, dove la Fiorentina si sbarazza dell'Atalanta e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Finisce 3-1 per la squadra di Montella, che sblocca la gara con Mario Gomez (6') e vola sul 2-0 grazie a un rigore di Cuadrado (12'). L'attaccante tedesco, servito da Badelj, infila il bis personale al 28' prima dell'inutile rete di Bianchi (40'). Nel finale (84') viene espulso Alonso per doppio giallo.

LA PARTITA

La rinascita di Mario Gomez, l'esordio (soft) di Diamanti e, soprattutto, i quarti centrati senza la minima difficoltà. E' una serata di festa per la Fiorentina, che il prossimo 3 febbraio - contro la Roma - si giocherà l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. Il centravanti tedesco, che prima d'oggi aveva segnato solo a Cagliari lo scorso 30 novembre, trascina la Viola con una doppietta che finalmente gli vale la standing ovation del Franchi. E c'è il suo zampino anche nel rigore, inesistente, assegnato da Valeri per presunto fallo di Stendardo sull'ex Bayern (il difensore colpisce la palla in scivolata). Un penalty inventato, dopo 10 minuti e sull'1-0, che spiana la strada alla banda di Montella.



Dopo la finale dell'anno scorso, persa col Napoli nella tragica notte dell'Olimpico, la Fiorentina vuole provare ad arrivare fino in fondo anche in questa stagione. Un'intenzione confermata dalle scelte di formazione, visto che davanti partono Cuadrado e Gomez (più Vargas largo a sinistra) e anche negli altri reparti sono presenti gli uomini migliori (Borja Valero in mezzo, Rodriguez e Savic dietro). Esattamente il contrario di quanto deciso da Colantuono, che effettua un massiccio turnover e lascia fuori 10/11 degli uomini che domenica hanno sbancato San Siro. Non stupisce, dunque, il disorientato avvio dell'Atalanta, che prende tre gol in 28 minuti e poi non ha la qualità per poter reagire.



Mario Gomez apre le danze al 6', con un destro (deviato) che si infila all'angolino. Passano quattro minuti e Valeri commette un clamoroso errore di valutazione, che segna inevitabilmente la gara: Stendardo, in area, entra in scivolata su Gomez e colpisce la sfera; per l'arbitro è però rigore, che Cuadrado trasforma giocando di sponda con il palo. L'Atalanta è furiosa, con Colantuono che si fa cacciare poco dopo (22') per proteste, mentre l'ex bomber del Bayern Monaco chiude definitivamente il discorso qualificazione al minuto 28: servito da un pregevole assist di Badelj, il tedescone è glaciale a due passi dalla porta. La risposta dei bergamaschi è tutta, e soltanto, nella rete di Bianchi al 40', perché la ripresa scivola via senza il minimo problema per Tatarusanu. Nel finale c'è anche spazio per il neo acquisto Diamanti, in campo per 15 minuti e ancora lontano dalla forma migliore. Ci vorranno pazienza e lavoro. Ma dopo un periodo complicato, la strada della Fiorentina sembra aver imboccato una dolce discesa.

LE PAGELLE



M. Gomez 7,5 - Si sblocca dopo quasi due mesi, con due gol che marchiano la storia di questo ottavo di finale. Una volta trovata la rete sembra più leggero e torna a fare il Mario Gomez: gioca di sponda, usa il fisico e non sbaglia sotto porta.



Richards 6,5 - Anche lui sembra ritrovato, soprattutto per quanto riguarda la condizione atletica. Prestazione solida dietro, si fa notare per qualche galoppata sulla fascia destra.



Alonso 5,5 - Più timido del collega inglese che agisce dall'altra parte. Nel finale si fa espellere con due falli inutili nel giro di tre minuti.



A. Gomez 6,5 - Da un suo spunto nasce la rete di Bianchi. E' il più vivo dei suoi, poi cala nella ripresa.



Boakye 5 - Nervoso e confusionario. Fallisce l'occasione concessagli da Colantuono, offrendo pochissimo movimento e risultando innocuo dalle parti di Tatarusanu.

IL TABELLINO



FIORENTINA-ATALANTA 3-1

Fiorentina (4-3-3): Tatarusanu 6; Richards 6,5, Savic 6, G. Rodriguez 6,5, Alonso 5,5; Kurtic 6, Badelj 6,5, Borja Valero 6 (21' st Mati Fernandez 6); Cuadrado 7 (31' st Diamanti sv), Gomez 7,5 (26' st Babacar 6), Vargas 6.

A disp.: Rosati, Lezzerini, Pasqual, Tomovic, Hegazi, Pizarro, Brillante, Joaquin. All.: Montella 6,5

Atalanta (4-4-2): Avramov 5,5; Scaloni 5,5, Stendardo 5 (1' st Biava 5,5), Bellini 5, Dramè 5; Spinazzola 5 (24' st D'Alessandro 5,5), Migliaccio 5, Baselli 5,5, A. Gomez 6,5; Boakye 5 (16' st Rosseti 5,5), Bianchi 6.

A disp.: Frezzolini, Biava, Del Grosso, Zappacosta, Grassi, Cigarini, Carmona, Molina, Moralez. All.: Colantuono 5

Arbitro: Valeri

Marcatori: 6' e 28' Gomez (F), 12' rig. Cuadrado (F), 40' Bianchi (A)

Ammoniti: Boakye, Baselli, A. Gomez, Biava, Scaloni (A)

Espulsi: 22' Colantuono (F) per proteste; 39' st Alonso (F) per doppia ammonizione