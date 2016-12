Coppa Italia: favola Alessandria, Genoa fuori ai supplementari

LA PARTITASe l'undici di Gasperini cercava l'immediato riscatto dopo le ultime deludenti prestazioni in campionato (tre sconfitte di fila e quart'ultimo posto in classifica), gli ottavi di finale di Tim Cup aprono invece definitivamente la crisi in casa rossoblù: a Marassi vince infatti l'Alessandria, formazione prima nel girone A di Lega Pro, che si impone con ampio merito e in inferiorità numerica per l'infortunio di Manfrin successivo ai tre cambi effettuati da Gregucci. Primo tempo abbastanza noioso, con i Grigi che fanno vedere le cose migliori: bravo Lamanna a chiudere su Iunco, dalla parte opposta Vannucchi è invece decisivo su Pavoletti. In avvio di ripresa gli ospiti passano addirittura in vantaggio: è il 47' quando Marras, da posizione defilata, calcia in girata di sinistro senza neppure guardare la porta sorprendendo Lamanna in uscita. L'1-0 scuote il Genoa che prova a reagire ma il nervosismo prende il sopravvento sui ragazzi di Gasperini: Pavoletti al 67', dopo un rigore negato, manda clamorosamente alto a porta sguarnita, Perotti esalta Vannucchi e solo in extremis arriva il pareggio che scaccia gli incubi. È il 92' quando Burdisso fa sponda per Pavoletti che, da zero metri, batte Vannucchi. L'Alessandria, già in dieci dopo aver esaurito le sostituzioni e impossibilitato a cambiare Manfrin, non molla un centimetro e anzi non rinuncia ad attaccare: incredibile il colpo di testa di Fischnaller che al 95' finisce sulla traversa, ma ancor più incredibile il tap-in mancato da bomber Bocalon a porta praticamente sguarnita. Perotti, Lazovic e Rincon sbattono ancora sul muro eretto da Vannucchi, poi la meritata gioia piemontese: al 114' Bocalon protegge il pallone all'altezza dal dischetto, uno-due con Marras che disoriente la difesa rossoblù e piatto destro da due passi per il 2-1 che chiude il match. Finisce con il tuffo dei giocatori piemontesi sotto la curva occupata da 2500 tifosi arrivati da Alessandria, mentre Gasperini e i suoi tornano mestamente negli spogliatoi fischiati dai diecimila del Marassi che rendono ancor più pesante la crisi del Grifone.