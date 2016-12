Coppa Italia, ecco il tabellone: Juve-Milan possibile quarto di finale

Tutto pronto per la TimCup 2016-2017 . Nella nella Sala Assemblee di Via Rosellini è stato effettuato il sorteggio del tabellone . Per quanto riguarda le big della Serie A, nella parte sinistra degli accoppiamenti il Napoli ha pescato la Fiorentina , e la Juve invece potrebbe incrociare il Milan . Dall'altra parte Inter e Lazio potrebbero scontrarsi ai quarti, la Roma invece potrebbe trovare il Sassuolo .

Si parte il 31 luglio, con le partite che vedranno impegnate 27 squadre di Lega Pro e 9 di Serie D. Il 7 agosto entreranno in scena i club di Serie B, il 13 agosto le prime di Serie A. I compiti più ardui per i primi club della massima serie a scendere in campo dovrebbero essere per Torino e Palermo, che potrebbero incrociare rispettivamente Pro Vercelli e Bari. A gennaio, direttamente agli ottavi di finale, poi toccherà anche alle prime otto squadre dello scorso campionato di Serie A. Nella parte sinistra degli accoppiamenti, Napoli e Fiorentina potrebbero incrociarsi ai quarti, esattamente come Juve e Milan. Sul lato destro del tabellone, invece, gli accoppiamenti ai quarti potrebbero essere Inter-Lazio e Sassuolo-Roma. La finale è in programma il 2 giugno 2017 all'Olimpico di Roma.

IL PRIMO TURNO

(domenica 31 luglio 2016)

Cosenza-Frattese; Modena-Francavilla; Ancona-SudTirol; Livorno-Juve Stabia; Matera-Caronnese; Reggiana-FeralpiSalò; Cremonese-Fermana; Como-Montecatini; Padova-Seregno; Foggia-Pontedera; Lecce-Alto Vicentino; Alessandria-Teramo; Maceratese-Campodarsego; Casertana-Tuttocuoio; Carrarese-Arezzo; Pordenone-Grosseto; Bassano Virtus-Fidelis Andria; Robur Siena-Messina.