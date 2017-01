Coppa Italia: c'è Inter-Bologna, tocca a Gabigol. Le probabili formazioni

L'Inter, reduce dal 3-1 al Chievo, quinto successo di fila in campionato, vuole avanzare nel tabellone di Tim Cup, competizione cui Pioli e la società tengono molto. Ci sarà turnover perchè, oltre allo squalificato Banega, non sono stati convocati Miranda e Perisic, ma torna Brozovic, potrebbe rientrare Medel e dovrebbe essere riconfermato Gagliardini dall'inizio; in avanti Icardi è favorito su Palacio. Incerottato invece il Bologna che deve far fronte a molte assenze: Donadoni si affida a Destro in attacco sostenuto, con ogni probabilità, da Mounier e Di Francesco.



In questa stagione Inter e Bologna si sono affrontate in campionato a settembre e finì 1-1 con Perisic che rispose a Destro e regalò un punto a Frank De Boer. In Coppa Italia invece si sono affrontate 20 volte, 3 delle quali agli ottavi e sempre coi nerazzurri vincenti: l'ultimo precedente risale al 2012-13, nei quarti di finale, e l'Inter vinse 3-2 ai supplementari con gol decisivo di Ranocchia al 120'.