Coppa Italia, Benitez: "Inter in crisi? Sarà ancora più difficile"

14:09 - "L'Inter è in crisi? Stanno faticando in campionato e proprio per questo tengono ancora di più alla Coppa Italia". Così Rafa Benitez alla vigilia della sfida nei quarti di finale contro i nerazzurri: "Per loro è forse il solo modo per raggiungere il proprio obiettivo, cioé vincere qualcosa, ma io voglio riconfermarmi. Col San Paolo pieno per noi è un bel vantaggio". Poi il mercato: "Sono soddisfatto, Gabbiadini e Strinic sono acquisti molto buoni".

LA CONFERENZA STAMPA DI BENITEZ

Il mercato prima della sfida di Coppa Italia. Un mercato quello di gennaio che ha dato i frutti sperati: "Finora è andato bene. Sia Strinice che Gabbiadini hanno risposto come ci aspettavamo. Però i giudizi vanno dati alla fine. Ora concetriamoci sul campo: stiamo andando bene, sono soddisfatto ma restiamo coi piedi per terra. Partita dopo partita, come quella difficilissima che ci aspetta domani".



Teme la voglia di riscattarsi dell'Inter?

"Stiamo parlando di una grande società, dove ho lasciato molti amici. E' un grande club con un ottimo allenatore, di grande prestigio. In campionato stanno avendo problemi, questo significa che se hanno come obiettivo quello di vincere qualcosa, e l'Inter punta sempre a vincere qualcosa, ora come ora tengono molto alla coppa Italia. Per cui sarà per noi più difficile".



Il Napoli sta bene, col Chievo un po' di turn-over, domani?

"Ho parlato con la squadra sottolineando l'importanza della partita, sappiamo che non sarà facile. Turnover? Noi possiamo farlo perchè tutti i giocatori che scendono in campo sanno cosa fare, per me non è un problema far giocare uno o l'altro. Tutti sanno quanto sia importante questo quarto di finale con l'Inter".



La classifica in campionato dice che il secondo posto è vicino. Ci crede?

"Soddisfatto della classifica? Sappiamo che abbiamo perso qualche punto per strada ma indietro non possiamo tornare, ora dobbiamo concentrarci per il futuro e guardare avanti. Il futuro a mio avviso sarà positivo, ma dobbiamo vincere ogni partita che giochiamo. Lo staff, i giocatori e la società lavorano sempre al 100%".



Si aspetta un San Paolo pieno?

"I tifosi devono sfruttare un po' il momento, quando la squadra va bene loro devono essere contenti e spingere più la squadra, ma mi preoccupa più di quello che dice la stampa che cambia troppo spesso giudizi. Abbiamo una strada da continuare a percorrere, i tifosi vogliono sempre di più e noi ci proveremo.



Quali differenza pensa ci siano tra gli ambienti Inter e Napoli?

"Ho già detto tante volte quello che è successo prima, ho vinto due titoli e ho avuto un buon rapporto con tanti calciatori e tifosi, voglio rimanere con un ricordo positivo. A Napoli ho capito dal primo giorno dove sono e cosa vogliono tifosi e società.



In coppa tra i pali gioca Andujar portiere della Coppa Italia?

"Mariano Andujar è un portiere che può giocare la prossima partita, ma non è il portiere solo della Coppa Italia".



E' tornato Ghoulam, ora c'è una bella concorrenza sulla fascia. E non solo...

"Sono contento del suo ritorno, ha voglia di dare una mano. È fisicamente a posto, la competizione con Strinic sarà una cosa positiva per noi. Strinic bravo sulle palle aeree? Così come Ghoulam è forte di testa. Strinic contro il Chievo ha dato una mano perchè loro facevano tantissimi cross. Non vedo grosse differenze tra di loro, sarà molto interessante vedere la competizione tra loro due. Se consiglio il rinnovo di Maggio? Bigon è sempre attentissimo, avrà già parlato con Christian e prossimamente decideranno cosa fare. Sono comunque soddisfatto delle sue prestazioni. Gargano? Ha fatto benissimo fino ad ora, lui è molto carico ed ha sempre l'atteggiamento giusto, lui con la sua mentalità deve aiutare i compagni in campo. E' un giocatore importante in questo tipo di partite. Higuain-Zapata? Altro bel problema per noi. Come diciamo in Spagna un Problema Benedetto".



Come stanno Inler, Henrique e Jorginho, giocatori sotto la luce dei riflettori?

"Si allenano benissimo, sono sicuro che torneranno ai loro livelli".



Quanto tiene alla Coppa Italia. Quanto le piacerebbe passare proprio contro l'Inter?

"Siamo i campioni in carica e vogliamo onorare questa competizione, ma domani può succedere di tutto dato il valore degli avversari. Mancini? Grandissimo allenatore, alle volte è anche questione di fortuna. Col Sassuolo non hanno giocato male, ho già avvisato i miei. Non possiamo fidarci del momento dell'Inter, in una partita secca è tutto diverso".