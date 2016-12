Coppa Italia, Allegri suona la carica: "Entriamo nella storia"

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRIJuve favorita?

"Siamo in una finale, partita secca. Tutto può succedere. Affronteremo il Milan che ha l'ultima chance per andare in Europa. Troveremo una squadra diversa, che è reduce dalla sconfitta con la Roma. Sarà una squadra diversa. Dobbiamo essere consci che sarà una gara equilibrata. Lo dicono le due partite giocate in campionato e le statistiche"



Ostacolo Milan

"Abbiamo vinto il campionato e poi sono passate due settimane molto blande. Poi ci siamo rimessi in carreggiata nella gara con la Samp. Il Milan comunque ha organico di qualità. Bacca è sempe pericoloso. Bonaventura è un giocatore importante, Honda anche. Quando il Milan è ordinato e ha la cattiveria giusta può fare male. Finali facili non esistono. Dobbiamo giocare bene tecnicamente, perché nelle partite secche le giocate dei singoli fanno la differenza. Non dovremo essere presuntuosi, ma giocare da grande squadra"



Formazione

"Davanti è probabile che partano Mandzukic e Dybala. Comunque non c'è molto da inventare per la formazione. I difensori saranno tre, dovrò decidere poi chi far giocare a centrocampo oltre a Pogba"



Il segreto dell'equilibrio

"I ragazzi sono stati bravi a mantenere l'equilibrio quando le cose non andavano bene. Domani sarà una partita a sè. Abbiamo il dovere di vincere, perché sarebbe un traguardo storico. Il risultato speriamo che sia dalla nostra parte. L'importante è fare una buona partita, perché veniamo da un mese in cui abbiamo avuto delle prestazioni un po' ballerine"



Assuefatti dalle vittorie?

"Non siamo assuefatti per niente. Quando arrivi in finale devi giocare per vincere. All'Olimpico sarà una grande emozione, come quella di stamattina che ho provato davanti al Santo Padre in Vaticano. Ora pensiamo alla Coppa Italia, i ragazzi sono stati bravi a centrare la finale. Di fronte ci sarà un Milan in grado di crearci delle difficoltà e dobbiamo stare attenti"



Ultimo tecnico a vincere col Milan

"Milan-Juve è sempre una partita di fascino. Ed è bella da giocare. Dovremo essere bravi e nelle finali ci vuole anche un pizzico di fortuna come ci è successo anche l'anno scorso".



Chiusura di un ciclo?

"Il ciclo della Juve si è chiuso l'anno scorso, quando sono arrivati tanti nuovi giocatori. Dopo dieci partite disastrose, poi i ragazzi sono stati straordinari. La Coppa Italia non è un trampolino, ma deve essere la normalità. Vincere o perdere non cambierà la strategia o gli obiettivi della prossima stagione"



Mercato

"Di mercato non parlo. C'è da giocare la finale di Coppa Italia. Al mercato ci pensa la società"



Gioca Asamoah?

"Secondo me la formazione non la indovinate..."