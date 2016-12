Coppa Italia: Allegri punta tutto su Tevez, Pioli si affida a Klose

La Juve per il secondo step verso il Triplete. La Lazio per mettere in bacheca un trofeo prestigioso e presentarsi al derby con la Roma decisivo per la caccia al secondo posto che eviterebbe il preliminare di Champions con il morale alle stelle. La Coppa Italia, in palio questa sera all'Olimpico a Roma, vale tanto, tantissimo: per i bianconeri un trofeo che manca da venti anni, con la possibilità di raggiungere quota dieci - e la stella d'argento- per i biancocelesti caccia invece alla settima.