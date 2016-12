Coppa Italia, Allegri: "Il sogno Triplete ora può diventare realtà"

Con la doppietta scudetto- Coppa Italia Massimiliano Allegri eguaglia Lippi del 1995 e punta al Triplete : "Non era facile vincere questa partita - ha commentato a fine partita -. Sono contento di quanto fatto dai ragazzi, ora possiamo cullare questo sogno che può diventare realtà. Prepariamo al meglio la finale di Champions, poi vedremo come andrà". Complimenti alla Lazio: "Hanno fatto una grande partita mettendoci in difficoltà".

"La squadra di Pioli è stata molto aggressiva - ha continuato Allegri prima della premiazione -, hanno corso molto nel primo tempo e sono stati sfortunati sul doppio palo di Djordjevic. Il calcio però è questo e quando sono calati siamo migliorati noi anche se dovevamo essere più lucidi. Abbiamo ritardato spesso il passaggio e non abbiamo sfruttato alcuni episodi, ma siamo stati bravi a restare sempre in partita". Ora più che mai la testa è a Berlino per la finale di Champions del 6 giugno: "Vediamo come andrà, ora però possiamo cullare un sogno che può diventare realtà".