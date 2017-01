Coppa Italia, Allegri: "Col Milan stesso modulo ma cambio alcuni interpreti"

Dopo Doha, ecco ancora il Milan. Ma, soprattutto, ecco i rossoneri dopo il cambio di modulo visto con la Lazio. La Juve torna in campo, c'è la Coppa Italia: quarti di finale, la squadra di Montella ospite allo Stadium a un mese dalla finale di Supercoppa: "Dobbiamo alzare l'asticella - ha detto Allegri - e pedalare per arrivare in fondo ovunque. Migliorare nel gioco ci serve anche per la Champions. Domani cambierò qualche giocatore, non modulo".