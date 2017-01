Coppa di Lega inglese, ko indolore per il Manchester United: è in finale

Sarà tra Manchester United e Southampton la finale di Coppa di Lega inglese che si disputerà il prossimo 26 febbraio a Wembley. I Red Devils, forti del 2-0 ad Old Trafford, cadono 2-1 sul campo dell'Hull City nella semifinale di ritorno e perdono dopo 17 risultati utili consecutivi. Non basta il gol di Paul Pogba, autore del momentaneo 1-1. Lo United torna in finale per la prima volta dal 2010 quando vinse 2-1 con l'Aston Villa.