Coppa di Lega: il Southampton sgambetta il Liverpool

Si fa in salita la strada verso la finale di Coppa di Lega per il Liverpool. I Reds di Klopp perdono infatti 1-0 al Saint Mary's contro il Southampton nell'andata delle semifinali e ora dovranno fare di tutto per ribaltare la gara il 25 gennaio ad Anfield Road: decisivo il gol di Redmond al 20'. Gara sottotono per il Liverpool che ritrova Coutinho nel finale ma rischia più volte di incassare la rete del raddoppio.