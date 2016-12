Coppa di Lega, il baby Liverpool vola in semifinale

Il Liverpool prosegue la sua marcia verso Wembley: la squadra di Klopp batte 2-0 il Leeds ad Anfield e conquista il pass per le semifinali di League Cup. Partita non facile per i Reds perchè gli ospiti si rendono pericolosi soprattutto in contropiede e al 53' Roofe colpisce il palo. Il Liverpool si sveglia nel finale, soprattutto con l'ingresso del 17enne Woodburn. Al 76' arriva il tanto atteso 1-0 col belga Origi che si avventa sul cross da destra di Alexander-Arnold e insacca in spaccata col sinistro. E' il secondo gol consecutivo dopo quello al Sunderland e il sesto in altrettante presenze in Coppa di Lega.



Poco dopo i Reds raddoppiano all'81': splendida l'azione partita da destra, Origi serve in area Wijnaldum, quest'ultimo scarica per l'accorrente Woodburn che col destro realizza. E' la prima rete alla seconda presenza in carriera per il ragazzino, 17 anni e 45 giorni, che strappa a Michael Owen il record di marcatore più giovane nella storia del club, per 100 giorni.



Nell'altro match della serata, l'Hull City supera 4-2 il Newcastle dopo i calci di rigore (1-1 dopo 120') e si qualifica per la semifinale di League Cup.