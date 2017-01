Coppa di Lega: Hull piegato, il Manchester United vede la finale

Il Manchester United mette un piede in finale di Coppa di Lega inglese grazie al successo per 2-0 a Old Trafford contro l'Hull City nell'andata delle semifinali. Mourinho tiene a riposo Ibrahimovic ma conferma Rooney, alla caccia del gol del record: il bomber inglese resta a secco e così nella ripresa sono Mata e Fellaini a regalare il successo ai Red Devils che colpiscono anche il palo con Pogba. Match di ritorno previsto per il 26 febbraio.