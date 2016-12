Coppa di Germania: tutto facile per il Bayern, 3-1 al Wolfsburg

Guardiola fa rifiatare Vidal e Robben, dando spazio a Martinez e Coman. Pronti via e i bavaresi sfiorano subito il vantaggio, con un super Benaglio che neutralizza la conclusione a botta sicura di Mueller. Serve solo attendere qualche minuto per lo 0-1: Douglas Costa riceve la sfera, dribbling e bordata mancina ad incrociare che illumina la scena al 15'. Cinque minuti dopo è ancora Bayern: Coman semina il panico, Alaba mette al centro e Mueller questa volta non sbaglia per lo 0-2. I titoli di coda calano al 34': di nuovo Coman per Alaba e piattone vincente del panzer tedesco, autore di una doppietta. Wolfsburg in ginocchio e qualificazione in archivio.

A inizio ripresa ci prova Dost, ma il suo sinistro si spegne poco distante dal palo. ll ritmo cala e il Bayern domina senza problemi. Soltanto Schurrle, entrato per Draxler, tenta di farsi vedere ed è proprio l'ex Chelsea a firmare il definitivo 1-3 con un preciso diagonale nel finale. Fra gli altri incontri spicca il passaggio del turno dopo i supplementari dell'Herta Berlino, con il 2-1 sull'Fsv Francoforte mentre il Mainz crolla in casa 1-2 con il Monaco 1860, attualmente militante in Zweite Bundesliga. Stessa sorte per l'Eintrach Francoforte, sconfitto 1-0 sul campo dell'Aue, squadra della seconda divisione tedesca.