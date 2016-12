Coppa di Germania: M'Gladbach corsaro, Bayer e Borussia a valanga

Con le sette reti realizzate al Paderborn, i gialloneri di Westfalia portano a 61 le marcature stagionali in 19 incontri totali: un'autentica macchina da gol quella di Thomas Tuchel che a Dortmund va sotto 1-0 (Lakic al 21') ma poi si accanisce su una squadra di seconda divisione andando a segno con Ramos, Castro (2), Kagawa, Gundogan, Piszczek e Mkhitaryan. Dilaga anche il Bayer Leverkusen: Brandt, Bellarabi, due volte Chicharito, Kiessling e Yurchenko firmano il 6-0 in casa del Viktoria Koln e avanzano agli ottavi di finale dove troveranno l'Aue.



Nel prossimo turno il match più interessante sarà quello tra Werder Brema e Bayern Monaco, le due squadre più titolate della Coppa di Germania. Al successo di ieri del Bayern Monaco (3-1 a Wolfsburg), l'undici di Viktor Skrypnyk risponde battendo di misura il Colonia: decisiva la rete del nigeriano Ujah al 23' del primo tempo. Bene anche il Borussia Moenchengladbach, avversario della Juventus in Champions League: alla Veltins Arena finisce 2-0 per gli uomini di Schubert che superano lo Schalke 04 grazie alla reti di Stindl al 42' e di Hazard su rigore al 53'. Negli altri incontri successi esterni di Stoccarda (2-o a Jena), Asburgo (3-0 a Friburgo), Braunschweig (4-0 in casa del Reutlingen) e Heidenheim che supera 4-3 il Sandhausen dopo i calci di rigore.