Coppa di Germania: la finale è Wolfsburg-Borussia

La gara si mette subito in discesa per De Bruyne e compagni. Un'invenzione di Caligiuri avvia l'azione dell'1-0 all'8'. Il centrocampista tedesco attira su di sé la difesa avversaria, vede l'inserimento di Arnold e lo serve con una splendida palla filtrante. L'attaccante classe '94 non ci pensa su e dal limite calcia di prima intenzione col mancino: palla nell'angolo alto alla destra di Schwolow, 1-0. Il raddoppio al 32' arriva sugli sviluppi di una punizione. Dost svetta di testa e rimette in mezzo per Luiz Gustavo, la zuccata del centrocampista brasiliano da pochi passi vale il 2-0.

Perisic firma il tris al 51'. Il croato arriva in scivolata sull'assist di Caligiuri e deve solo spingere la palla in porta. Al 55' Arnold firma la sua doppietta personale ribadendo in rete una respinta di Schwolow sul destro ravvicinato dello stesso Arnold. E' il 4-0 che chiude i conti. Il 30 maggio il Wolfsburg proverà ad arricchire una bacheca che per il momento conta solo il Meisterschale vinto nella stagione 2008-2009.