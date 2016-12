Coppa di Germania: il Bayern fa festa ai rigori, Borussia ko

Ci sono voluti i calci di rigore per regalare al Bayern Monaco di Pep Guardiola la Coppa di Germania. All'Olympiastadion di Berlino i bavaresi battono infatti 4-3 il Borussia Dortmund dagli undici metri dopo lo 0-0 nei 120 minuti. Decisivi gli errori dal dischetto di Bender e Papastathopoulos per i gialloneri mentre è ininfluente il rigore sbagliato da Kimmich per il Bayern che vince così per la 18esima volta la Coppa di Germania.

Guardiola manda in campo il suo Bayern con un 4-1-4-1 schierando Douglas Costa, Muller, Vidal e Ribery alle spalle di Lewandowski. Il Borussia di Tuchel risponde con la difesa a 3 formata da Papastathopoulos, Bender e Hummels (pronto ad approdare alla corte di Ancelotti); in attacco Mkhitaryan e Reus a supporto di Aubameyang. Al 5' prima occasione per il Bayern con una gran botta da fuori di Muller di un soffio sopra la traversa. Le emozioni latitano e al 22' è ancora il centrocampista bavarese a colpire di poco a lato di testa su azione d'angolo. Il Dortmund si affida ad Aubameyang ma il suo unico tentativo al 33' termina a lato e così il primo tempo si chiude senza reti.



A inizio ripresa subito Bayern pericoloso con un tiro di Ribery deviato a fil di palo da Lewandowski in scivolata. Il Borussia risponde con una gran botta di Aubameyang che termina di poco alta. La squadra di Guardiola ha una grande opportunità al 75' quando Burki si supera mettendo in angolo il destro deviato di Ribery. Dieci minuti più tardi incredibile errore sotto porta di Aubameyang che, scattato sul filo del fuorigioco, calcia altissimo da pochi passi l'assist di Reus.



E così si va ai supplementari: le squadre appaiono stanche, Ribery è costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare e al 114' Alaba ha sul sinistro il pallone della vittoria ma Burki è attento e respinge. Il match si decide così ai rigori: al Borussia sono fatali gli errori di Bender (parato da Neuer) e Papastathopoulos (traversa) mentre per il Bayern è ininfluente il tiro dagli undici metri di Kimmich respinto da Burki. Guardiola chiude così la sua avventura al Bayern Monaco con 3 Bundesliga, 2 Coppe di Germania, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per club.