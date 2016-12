Coppa di Germania: crollo Dortmund, trionfo Wolfsburg

Trionfo del Wolfsburg nella finale di Coppa di Germania contro il Borussia Dortmund . La squadra di Hecking, seconda in Bundesliga, batte 3-1 i gialloneri all'Olympiastadion di Berlino e conquista il trofeo per la prima volta nella sua storia. E' il Borussia a passare in vantaggio al 5' con Aubameyang, ma la rimonta del Wofsburg non si fa attendere: Luiz Gustavo (22'), De Bruyne (33') e Dost (38') firmano le reti del successo dei Lupi.

Il Wolfsburg, alla sua seconda finale di Coppa di Germania dopo quella persa nel 1995 contro il Borussia Moenchengladbach, inizia un po' contratto e al 5' è già sotto: Aubameyang sfrutta un assist di Kagawa e beffa Benaglio con un destro al volo. Per il Dortmund sembra l'inizio di una notte di gloria, ma la squadra di Hecking reagisce e va a segno tre volte prima del riposo. Al 22' Langerak non trattiene una bomba di Naldo su punizione e viene trafitto da Luiz Gustavo sulla ribattuta, al 33' De Bruyne sorprende il portiere del Borussia con un destro dai 25 metri su sponda di Caligiuri.

Il Dortmund va in tilt e cinque minuti dopo incassa il gol del definitivo 3-1: è Dost a insaccare di testa da due passi su cross dalla destra di Perisic. Decisamente meno emozionante la ripresa: Kagawa colpisce il palo esterno, Caligiuri si divora il poker in un paio di occasioni. Il Wolfsburg festeggia la sua prima Coppa e il suo secondo titolo in assoluto dopo la Bundesliga vinta nel 2008-09. Addio amaro invece per Jurgen Klopp che lascia il Borussia Dortmund dopo sette anni con una sconfitta. I gialloneri, settimi in campionato, saranno quindi costretti a giocare i preliminari di Europa League. Per loro la Coppa di Germania inizia a diventare un tabù: anche lo scorso anno si erano dovuti arrendere in finale (0-2 contro il Bayern ai supplementari).