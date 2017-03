Coppa di Germania: Bayern e Moenchengladbach in semifinale

Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach accedono alle semifinali della Coppa di Germania. Tutto fin troppo semplice per gli uomini di Carlo Ancelotti che sconfiggono 3-0 in casa lo Schalke 04, in 10 nel finale per il doppio giallo a Badstuber, grazie alla doppietta del solito Robert Lewandowski e al gol di Thiago Alcantara. Il Gladbach si impone 2-1 sul campo dell'Amburgo con due rigori siglati da Stindl e Raffael.