Coppa di Germania: Bayern a valanga, 5-0 al Carl Zeiss Jena

Dopo la vittoria in Supercoppa di Germania, il Bayern si ripresenta in campo per i 32esimi di finale della Dfb Pokal: l'avversario e il periodo lasciano intendere che sarà poco più di un'amichevole, ma Ancelotti manda comunque in scena la miglior formazione possibile. Pronti via e Ribery accelera a sinistra, mette dentro per Lewandowski che si fa anticipare, quindi un rimpallo di Muller favorisce di nuovo il polacco che da breve distanza fa 1-0. Preludio alla goleada: al 34' filtrante per l'esterno francese, tocco goffo del difensore del Carl Zeiss e ancora Lewandowski ne approfitta con un tocco sotto di pregevole fattura. Prima dell'intervallo è 3-0: destro dal limite del polacco e Koczor immobile a guardare la palla in fondo al sacco.



Nella ripresa il copione è già ampiamente scritto, Hummels rileva Javi Martinez mettendo benzina nel motore. Al 72' ecco il poker: azione flipper del Bayern, Lewandowski da destra apre per l'accorrente (e solitario) Vidal, il quale deve solo spingere la palla in rete ed esultare. C'è gloria infine anche per l'ex difensore del Borussia Dortmund, al primo gol con la maglia dei bavaresi: corner dalla sinistra di Kimmich e deviazione di testa indisturbata di Hummels per il 5-0 che chiude il match. In vista dell'avvio della Bundesliga, la Coppa di Germania va momentaneamente in archivio: il secondo turno (sedicesimi di finale) andrà in scena a fine ottobre.