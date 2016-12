Coppa di Francia: trionfo Psg, Cavani stende l'Auxerre

Ibrahimovic e compagni si confermano i più forti, almeno in patria. Del resto i favori del pronostico erano tutti per i parigini, opposti a una squadra che ha chiuso solo al nono posto in Ligue 2, la serie B francese. L'Auxerre però si batte con coraggio, dando filo da torcere alla corazzata di Al-Khelaifi. Il Psg va vicino al vantaggio in chiusura di primo tempo con Thiago Motta, che centra il palo con un sinistro dal limite dopo una bella combinazione con Ibrahimovic. L'Auxerre replica in avvio di ripresa con Baby, fermato da Douchez, in porta al posto dell'infortunato Sirigu. Poi arriva il gol partita di Cavani, che svetta con una scelta di tempo perfetta sul traversone di Van der Wiel e incorna con prepotenza: la palla centra la traversa e finisce alle spalle di Leon. L'Auxerre non ha la forza di reagire, finisce 1-0: in attesa di fare il salto di qualità in Europa, il Psg può festeggiare l'ennesimo trionfo in patria.