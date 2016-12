Coppa di Francia: tonfo Monaco, ai quarti va il Sochaux

Prosegue la stagione difficilissima del Monaco che, dopo l'eliminazione dalla Champions, dall'Europa League e dalla Coppa di Lega, esce di scena anche in Coppa di Francia . La squadra di Jardim perde 2-1 agli ottavi sul campo del Sochaux , formazione attualmente al penultimo posto in Ligue 2. I padroni di casa, in vantaggio con Martin , subiscono il pareggio di Bakayoko , ma trovano il gol che vale i quarti in apertura di ripresa con Sacko .

Allo Stade Auguste Bonal, Jardim manda in campo il suo Monaco con il 4-3-3 inserendo Helder Costa, Carrillo e Bernardo Silva nel tridente. Lo stesso numero 10 portoghese è protagonista al 18' quando mette in mezzo una sfera deliziosa per Carrillo che colpisce di testa ma trova la risposta del portiere Werner. Un minuto più tardi il Sochaux passa a sorpresa in vantaggio: Florian Martin approfitta di un rilancio sbagliato di Fabinho per trafiggere Nardi. Al 23' il portiere del Monaco si supera fermando Mbombo, lanciato da Sacko. Il pareggio degli uomini di Jardim arriva al 38' quando Bakayoko mette dentro di testa la perfetta punizione calciata da Joao Moutinho.



A inizio ripresa i padroni di casa tornano avanti con con un gran sinistro dai 20 metri di Sacko che beffa Nardi. Jardim si gioca allora le carte Lemar e Vagner Love al posto di Bernardo Silva e Touré. Il Monaco ha la grande occasione di pareggiare al 76' proprio con Vagner Love che però non riesce a concludere in rete a pochi passi dalla porta. Nonostante gli sforzi profusi nel finale i ragazzi di Jardim escono di scena a testa bassa ed ora dovranno concentrarsi soltanto sulla Ligue 1.



Rischia grosso anche l'Ajaccio che accede ai quarti di Coppa di Francia battendo 2-1 in rimonta il Saint-Malo, squadra che milita addirittura in quarta divisione francese. I corsi vanno sotto nel primo tempo per un gol siglato da Creach ma recuperano nella ripresa con Mayi e con il neo-entrato Boutaib.