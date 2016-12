Coppa di Francia: Psg ai quarti, passa anche il Monaco

23:12 - Il Psg vince 2-0 contro il Nantes e accede ai quarti di finale della Coppa di Francia. Nessun problema per gli uomini di Blanc che passano in vantaggio al Parco dei Principi con Cavani al 19', il raddoppio lo firma Cabaye al 34'. Passaggio del turno conquistato anche per il Monaco, la squadra del Principato s'impone 3-1 sul Rennes. Servono invece i supplementari al Guingamp per battere l'Yzeure, squadra di quarta divisione francese (3-1 il finale).

Servono 19 minuti al Psg per sbloccare la partita contro il Nantes, tutto chiuso in difesa, il gol arriva sull'asse David Luiz-Cavani, il brasiliano calcia una punizione al bacio che trova la testa dell'attaccante ex Napoli e il portiere Dupe è battuto. Al 34' arriva il raddoppio, respinta corta di un difensore e Cabaye non ha problemi ad insaccare a porta vuota. Blanc risparmia Ibrahimovic, lo svedese resta in panchina per tutta la partita. Quarti di finale conquistati anche per il Monaco, il netto 3-1 porta le firme di (Toure, Wallace, Martial), per gli ospiti rete di Pedro. Sfiora l'impresa, invece, l'Yzeure squadra di quarta divisione, che costringe sull'1-1 il Guingamp fino ai 90 regolamentari, ma nell'extratime Mandanne e Pied regalano il passaggio del turno ai bretoni (3-1 il finale).