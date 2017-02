Coppa di Francia: Psg agli ottavi in scioltezza, Monaco avanti col brivido

Il Paris Saint Germain accede agli ottavi di finale di Coppa di Francia travolgendo 4-0 in trasferta il Rennes. Decidono l'incontro la doppietta di Draxler e i gol di Lucas e Ben Arfa. Passa il turno anche il Monaco ma con molti brividi in più: la squadra del Principato, in 10 dall'89', si impone 5-4 ai tempi supplementari (3-3 al 90') sul campo del Chambly, società di terza divisione. In gol Carrillo, Lemar, Mbappe, N'Doram e Glik.