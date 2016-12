Coppa di Francia: Ibrahimovic piega il Lorient, Psg in finale

Al Paris Saint Germain basta una rete del solito Zlatan Ibrahimovic per piegare la resistenza del Lorient e volare in finale di Coppa di Francia. La squadra allenata da Laurent Blanc, dopo la cocente eliminazione in Champions League, fatica più del dovuto allo Stade du Moustoir ma viene salvata ancora una volta dallo svedese. I parigini attendono ora di sapere chi, tra Sochaux e Marsiglia, sarà l'avversaria della finalissima.

Blanc schiera dal primo minuto il tridente pesante con Di Maria e Cavani a supporto di Ibrahimovic. In mezzo al campo, con Verratti e Thiago Motta ancora out per infortunio, spazio a Stambouli, Rabiot e Matuidi. Nei primi minuti il Lorient si difende senza particolari problemi e la prima occasione per il Psg arriva soltanto al 26' quando, dall'angolo di Di Maria, Cavani stacca di testa sul primo palo ma Mesloub salva sulla linea. Al 33' i padroni di casa reclamano un rigore per un contatto dubbio tra Marquinhos e Raphael Guerreiro ma l'arbitro Schneider lascia correre. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0.



A inizio ripresa i ritmi restano piuttosto blandi e al 62' Abdul Waris si rende pericoloso con un destro che passa tra le gambe di Thiago Silva ma viene bloccato da Sirigu. Il portiere italiano salva il Psg dieci minuti più tardi su un tiro a botta sicura di Moukandjo. Ibra decide così di prendere sulle spalle il peso dell'attacco della squadra di Blanc e al 75' segna il gol partita scartando Touré e prendendo in contropiede il portiere Lecomte col destro. Inutili nel finale gli sforzi del Lorient con Sirigu ancora protagonista su un colpo di testa di Touré: il Psg vola così in finale.