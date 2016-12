Coppa del Re: tutto facile per Atletico e Barcellona

10:23 - Tre gol per i Colchoneros, quattro per i blaugrana, nessuna rete subita: tutto facile nelle gare d'andata dei sedicesimi di Coppa del Re per Atletico Madrid e Barcellona. I ragazzi di Simeone s'impongono 3-0 sul campo dell'Hospitalet, mentre quelli di Luis Enrique firmano un secco 0-4 contro l'Huesca. Qualificazione ampiamente ipotecata per entrambe le formazioni: gli incontri di ritorno si giocheranno in casa delle due "big".

Non c'è praticamente sfida tra Huesca e Barcellona o "Barcellona B": dopo dodici minuti gli ospiti sono già in vantaggio con una splendida punizione di Rakitic, quindi al 16' arriva lo 0-2. Ancora il croato innesca Iniesta (al rientro dopo l'infortunio nel Clasico), palla sotto la traversa e gara virtualmente in archivio. Prima dell'intervallo c'è tempo anche per il tris: lo realizza Pedro, dopo un corner di Iniesta. Munir è il più attivo, voglioso di gol, che però non arriva: a segnare il definitivo poker ci pensa Rafinha, a venti minuti dal termine. Il ritorno si giocherà il 16 dicembre al Camp Nou. Simeone lancia Cerci titolare e questa volta l'esterno non sbaglia, sfoderando un'ottima prestazione, seppur contro una squadra della terza serie spagnola. Gara pimpante e vogliosa sin dall'avvio per l'ex granata, bravo a trovare il tiro in più occasioni e a sfiorare la rete dopo pochi minuti: ma l'Hospitalet riesce ad andare al riposo sullo 0-0. Se il gol che sblocca l'incontro arriva grazie a Griezmann, subentrato al 46' e bravo a trovare l'incornata vincente su assist di Gamez, nel raddoppio c'è lo zampino dell'ala azzurra. Cerci si procura il rigore che poi Gabi (squalificato per il prossimo turno di Liga) trasformerà per lo 0-2. Ci penserà quindi Cristian Rodriguez (92') con un bolide dalla distanza a far calare i titoli di coda sul match e sul discorso qualificazione.