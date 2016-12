Coppa del Re: Suarez-Messi show, il Barcellona ne fa 7 al Valencia

Questo Barcellona è di un altro pianeta, il Valencia invece è ormai in caduta libera. A secco di successi in campionato dal 7 novembre, Neville si difende con un 4-5-1 e la speranza di giocarsi tutto nel ritorno del Mestalla. Che però, visto il risultato finale, sarà solo una formalità. Lo strapotere della "MSN" lo si capisce da subito, quando al 7' Neymar serve Suarez che col destro sul secondo palo apre le danze. Passano appena cinque minuti e il Pistolero regala il bis con un destro al volo su cross di Vidal, poi Messi chiude il discorso qualificazione al 29' mettendo anche il suo nome sul tabellino.



E pensare che prima della fine dell'intervallo poteva già essere 5-0, ma Messi colpisce una traversa e Neymar prende il palo dal dischetto. I gol arrivano comunque a grappoli nella ripresa con uno dei migliori Barcellona della stagione davanti ad un Valencia ridotto in 10 per l'espulsione di Mustafi. Al 59' riparte la giostra blaugrana: Messi supera due avversari e poi di sinistro cala il poker. Ed è proprio la Pulce al 79' a scollinare i 500 gol da professionista approfittando di una svista della difesa di Neville. L'umiliazione finale per gli ospiti arriva negli ultimi 7 minuti con altre due reti di Suarez che sfrutta gli assist di Adriano e Arda Turan e raggiunge l'astronomica quota di 35 gol in 33 partite tra campionato e Coppe. Adesso la squadra di Luis Enrique si mette in poltrona, nell'altra semifinale se la giocheranno Siviglia e Celta Vigo.