Coppa del Re, Simeone attacca gli arbitri: "Ora so perché in Champions abbiamo più chance"

Diego Pablo Simeone non ha digerito l'1-1 con il Barcellona nella semifinale di ritorno di Coppa Del Re , che elimina l'Atletico dal torneo (dopo il 2-1 dei catalani all'andata). A fine partita, il Cholo non ha smaltito la tensione di un match in cui è successo di tutto e ha attaccato gli arbitri: "Possono sbagliare, ma i loro errori restano - ha detto - Ora so perché abbiamo più chance in Champions League, che non in Liga o in Coppa del Re".

A scatenare l'ira dell'allenatore argentino è stato soprattutto un fuorigioco inesistente segnalato a Griezmann al 59', quando il Barcellona era già in vantaggio e in dieci uomini per l'espulsione di Sergi Roberto, e l'espulsione (rosso diretto) di Ferreira Carrasco 10' più tardi che ha riportato in parità numerica le due squadre. In verità l'Atletico deve rammaricarsi per il rigore fallito da Gameiro (poi bravo a riscattarsi con il gol dell'1-1), e per un finale in cui l'arrembaggio non ha portato i frutti sperati, nonostante l'espulsione al 90' di Suarez che ha lasciato in 9 i blaugrana.



"Quando uno esce sconfitto da una partita giocando in questo modo, non può che venirne fuori qualcosa di buono. Qualcosa scatta all'interno della squadra e ho la sensazione che sarà così anche questa volta. Mi sarebbe piaciuto essere in finale avendo giocato male", ha detto amaro Simeone. "Per 35' abbiamo giocato bene. Abbiamo fatto una partita attenta e abbiamo provato a fare gol. Esco da qui con orgoglio per quello che ha fatto la squadra – ha proseguito - Dopo cinque anni, continuare a competere ad alto livello non è così facile. La squadra ha messo corpo, fame, cuore e ha giocato con passione. Siamo stati eliminati ma usciamo a testa alta".