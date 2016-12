Coppa del Re: Real Madrid ufficialmente squalificato

Il rischio era alto, ma ora è arrivata l'ufficialità: il Real Madrid è stato squalificato dalla Coppa del Re. Il Giudice sportivo della Liga ha accolto il ricorso del Cadice dopo che Benitez, nel match vinto 3-1, aveva schierato Denis Cheryshev squalificato per la competizione. La difesa messa in piedi dagli avvocati del Real, che sostenevano che la squalifica non fosse stata notificata al club, non ha funzionato. Per Benitez tempi duri.