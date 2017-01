Coppa del Re: pari col Celta, il Real Madrid è fuori

Serata da dimenticare, la quarta nelle ultime cinque partite, per il Real Madrid che pareggia 2-2 col Celta Vigo ed esce ai quarti di finale di Coppa del Re. Dopo la clamorosa sconfitta per 2-1 al Bernabeu, i Blancos di Zidane avevano bisogno di un successo ma questo non è arrivato. In semifinale va anche l'Atletico Madrid che, dopo il 3-0 interno di settimana scorsa, si accontenta del 2-2 sul campo dell'Eibar.