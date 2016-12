Coppa del Re, niente Bernabeu per la finale: c'è il concerto di Springsteen

Bruce Springsteen spegne il sogno del Barcellona di disputare la finale della Coppa del Re 2016 al Santiago Bernabeu , nello stadio degli acerrimi rivali. A Madrid infatti, il prossimo 21 maggio, è in programma il concerto della rockstar americana, proprio al Bernabeu: Florentino Perez, insomma, gongola, perché ha sul piatto la scusa giusta per non concedere l'impianto nel quale i blaugrana avrebbero voluto sfidare il Siviglia.

La finale è programmata per il 21 maggio, mentre slitterebbe al 22 nel caso in cui il Siviglia dovesse raggiungere la finale di Europa League. "Vogliamo giocare nello stadio più capiente possibile, nel palcoscenico migliore per i nostri tifosi e per quelli del Siviglia", aveva detto il vice presidente del Barcellona, Carles Vilarrubi. E il Bernabeu sarebbe stato lo stadio perfetto per uno scontro in campo neutro.



I tifosi del Real non vedevano con piacere la soluzione Bernabeu: nel 1997 infatti il Barcellona sollevò la Coppa del Re al Bernabeu, dopo aver sconfitto il Betis. In quell'occasione i tifosi catalani riempirono gli spalti dello stadio di Madrid, colorandolo di blaugrana. Ora il concerto di Bruce Springsteen allontana il problema e fa felici i tifosi blancos.