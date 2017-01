Coppa del Re: il Siviglia ci prova, ma passa il Real

Sei gol e tanto spettacolo al Ramon Sanchez Pizjuan dove Siviglia e Real Madrid danno vita a uno splendido ottavo di finale di ritorno di Coppa del Re: finisce 3-3 e a passare il turno sono le merengues in virtù del successo per 3-0 all'andata al Bernabeu. Subito in gol Jovetic, al debutto con il Siviglia: l’ex interista entra a inizio ripresa e firma il momentaneo 2-1 con un gran destro al volo. Avanzano ai quarti anche Eibar e Celta Vigo.