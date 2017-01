Coppa del Re: il Real perde ancora, Celta Vigo corsaro

Se non è crisi poco ci manca: il Real Madrid perde la seconda gara di fila in tre giorni. Il Celta Vigo espugna 2-1 il Bernabeu nella partita d'andata dei quarti di finale di Coppa del Re grazie ai gol di Aspas e Jonny (in mezzo il momentaneo pareggio di Marcelo). Le due squadre torneranno ad affrontarsi tra sette giorni allo stadio Balaidos e gli uomini di Zidane dovranno fare di tutto per cercare di ribaltare le sorti della qualificazione.