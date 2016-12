Coppa del Re, il Barcellona trionfa ai supplementari

Notte di festa al Vicente Calderon tra due squadre che hanno appena centrato due traguardi importanti. Il Barcellona ha vinto la Liga, il Siviglia ha conquistato la sua quinta Europa League, la terza consecutiva. C'è voglia di spettacolo e le due squadre sanno come si fa: basta pensare al loro duello più recente in una finale, quello dello scorso 11 agosto a Tbilisi in Supercoppa europea: finì 5-4 per il Barcellona dopo i supplementari. Le emozioni non mancheranno nemmeno stavolta, anche se i gol saranno “solo” due. Cronaca piuttosto scarna nel primo tempo. Succede poco fino al 36' quando, complice una distrazione collettiva della difesa blaugrana, Mascherano strattona Gameiro al limite dell'area e viene espulso. Barcellona in dieci e Siviglia che beneficia di una punizione da posizione invitante: destro di Banega indirizzato sotto l'incrocio, Ter Stegen si rifugia in corner. Prima dell'intervallo è Piqué a sfiorare il gol di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.



La ripresa è un monologo del Siviglia col Barcellona che, in inferiorità numerica, fa fatica a ripartire. Al 50' è ancora Banega a sfiorare il gol con un destro - leggermente deviato da Piqué - che si stampa sul palo interno. Il Barça soffre e pochi minuti più tardi deve fare i conti con l'infortunio di Suarez che, nel tentativo di recuperare un pallone, si fa male al ginocchio destro e deve uscire: al suo posto entra Rafinha. Il risultato non si sblocca e al 65', quando Krychowiak ha il pallone giusto sul destro, ci pensa Busquets a immolarsi deviando in corner. Brivido all'85' quando Iborra entra a contatto in area con Dani Alves: il Siviglia chiede il rigore, l'arbitro Del Cerro Grande fa proseguire. Col passare dei minuti la stanchezza si fa sentire anche per il Siviglia e al 92' viene ristabilita la parità numerica: Banega entra dritto sulle gambe di Neymar al limite dell'area, punizione per i blaugrana e cartellino rosso per il futuro giocatore dell'Inter. Si va ai supplementari in dieci contro dieci e al 97' la partita si sblocca: tracciante di Messi per Jordi Alba che prende la mira e trafigge Rico con un sinistro nell'angolino basso sul palo più lontano. La squadra di Emery ha finito la benzina e chiude in nove per l’espulsione di Carriço (fallaccio su Messi e protesta plateale dopo il giallo), il Barça mette il punto esclamativo sulla partita segnando il 2-0: tocco di Messi per Neymar che col piattone destro non può sbagliare. Il Barcellona trionfa e chiude la stagione con un poker di successi: oltre alla Coppa del re ha vinto anche Liga, Supercoppa europea e Mondiale per club. Per Luis Enrique è il settimo titolo in due stagioni. Il Siviglia esce a testa altissima: la sua stagione resterà comunque memorabile.