Coppa del Re: Fernando Torres elimina il Real Madrid

22:19 - Fernando Torres risorge e fa fuori il Real Madrid. Nel ritorno degli ottavi di Coppa del Re, dopo il 2-0 del Calderon, l'Atletico pareggia 2-2 al Bernabeu ed elimina la squadra di Ancelotti: apre l'ex Milan dopo soli 50", al 20' pareggia Sergio Ramos di testa. Nella ripresa ancora il Nino zittisce i tifosi delle Merengues, la rete di Ronaldo (che prima della gara aveva mostrato al pubblico il recente Pallone d'Oro) non basta a riaprire la sfida.

Per tentare la 'remuntada' Ancelotti schiera tutti i titolari, fatta eccezione per Keylor Navas che prende il posto di Casillas tra i pali. Accoglienza trionfale da parte dei tifosi, che prima della gara scortano il pullman del Real fino al Bernabeu e poi esplodono in un boato quando Cristiano Ronaldo mostra il terzo Pallone d'Oro della sua carriera. C'è poco da festeggiare, però: dopo soli 50 secondi un Atletico imbottito di riserve è già in vantaggio. Follia di Pepe in anticipo su Griezmann, il francese scappa e serve un gran pallone a Torres, schierato al posto di Mandzukic; Sergio Ramos in marcatura s'impappina e lo spagnolo dimostra di sapere ancora come si fa gol controllando e mettendo dentro di sinistro. Il Real schiuma rabbia e si riversa nella metà campo avversaria, e al 20' Ramos firma l'1-1 con un colpo di testa su punizione di Kroos (colpevole Oblak, che scivola al momento dell'uscita). Merengues in forte pressione, ma l'Atletico fa subito capire che segnare altre tre reti è pressoché impossibile.



I Colchoneros reggono e appena inizia il secondo tempo piazzano la zampata della qualificazione. Azione molto simile alla prima: Griezmann corre in contropiede e serve Torres, che mette a sedere Pepe e insacca, stavolta di destro. Il Real pareggia i conti al 54', quando Ronaldo trova il 2-2 con un colpo di testa imperioso su cross di Bale. Ma negli ultimi 35 minuti la squadra di Simeone riesce ad addormentare la gara e a portare a casa un altro successo prestigioso. Nei quarti l'Atletico proverà a prendersi anche il nobile scalpo del Barcellona. E intanto a Milano c'è chi si chiede se Fernando Torres fosse veramente quello visto a San Siro...