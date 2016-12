Coppa del Re: esulta il Barcellona, tris all'Athletic Bilbao

Il Barcellona non si ferma e mette in bacheca un altro titolo. I blaugrana, freschi campioni di Spagna, superano 3-1 l'Athletic Bilbao nella finale di Coppa del Re e conquistano il trofeo per la ventisettesima volta. Al Camp Nou decidono la doppietta di uno strepitoso Messi e il sigillo di Neymar, inutile il gol della bandiera firmato allo scadere da Williams. La Juventus è avvertita: a Berlino, in corsa per il Triplete, ci sono anche i catalani.