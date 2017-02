Coppa del Re: Barcellona in finale, l'Atletico lotta ma si arrende

Una battaglia con due gol, un rigore sbagliato e tre espulsi: finisce 1-1 al Camp Nou la semifinale di ritorno di Coppa del Re tra Barcellona e Atletico Madrid e, grazie al successo per 2-1 dell'andata, sono i blaugrana ad andare in finale dove affronteranno una tra Alaves e Celta Vigo. In vantaggio con Suarez (poi espulso), il Barça viene raggiunto da Gameiro che sbaglia anche un penalty. Gara tesissima: cacciati anche Sergi Roberto e Carrasco.