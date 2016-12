Coppa del Re: Barcellona e Bilbao ai quarti

Il Barcellona di Luis Enrique non perde colpi e, pur con qualche assenza, vince 2-0 sul campo dell'Espanyol nel derby di ritorno degli ottavi di Coppa del Re e strappa il pass per i quarti. Con Suarez squalificato, e Iniesta e Neymar tenuti 90' in panchina, ci si affida a Messi, al baby Munir e ai nuovi Vidal e Turan. L'1-0 è confezionato da un assist delizio del 5 volte Pallone d'Oro che lancia in profondità Munir il quale scarta Bardi in uscita e deposita a porta vuota. Nel finale è ancora Munir a realizzare il 2-0 all'88' insaccando il centro basso da sinistra di Aleix Vidal. Coi blaugrana avanzano anche il Celta Vigo che batte 2-0 il Cadice con reti di Guidetti e Drazic, il Las Palmas, che piega 3-2 l'Eibar di Simone Verdi (stesso risultato dell'andata), e l'Athletic Bilbao che, dopo il 3-2 del San Mamès, supera il Villarreal anche al Madridgal in virtù del gol partita di Williams al 21'.