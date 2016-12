Coppa del Re: Atletico e Valencia tris, volano ai quarti

L' Atletico Madrid e il Valencia sono le ultime due squadre a strappare il pass per i quarti di finale di Coppa del Re . I Colchoneros, dopo l'1-1 dell'andata, stendono 3-0 il Rayo Vallecano: al Calderon decidono la rete di Correa e la doppietta di Griezmann. Stesso risultato sul campo del Granada per i ragazzi di Gary Neville, che al Mestalla si erano già imposti 4-0 ipotecando la qualificazione: nel ritorno segnano Zahibo, Paco e Piatti su rigore.

Fermare sul pareggio la squadra in vetta al campionato è già un grande risultato, ma per batterla davanti a suoi tifosi serve un'impresa titanica: così il Rayo Vallecano deve alzare bandiera bianca e lasciare il passo all'Atletico Madrid. A spianare la strada ai Colchoneros è un gran destro di Correa al 40', che sbatte contro la traversa e s'insacca; nel finale di partita si scatena Griezmann che prima (80') mette al sicuro la qualificazione con una rovesciata nell'area piccola sugli sviluppi di un corner, poi (91') sigilla l'incontro finalizzando un contropiede innescato Gabi. Senza storia anche la gara del Nuevo Estadio de Los Carmenes, dove il Valencia già partiva avanti 4-0, così con il tris rifilato a domicilio al Granada chiude con un totale di ben 7-0. La squadra di Neville, arrivato in panchina ormai più di un mese fa, continua a non vincere in campionato (il successo nella Liga manca dal 7 novembre) però in Coppa del Re fa il suo dovere: apre le marcature Zahibo al 42' con un colpo di testa su corner di Piatti, raddoppia Paco Alcacer al 63' sfruttando il filtrante di Danilo e chiude il conto Piatti su rigore a sei minuti dalla fine.