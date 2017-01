Coppa del Re: Athletic Bilbao ribaltato, passa il Barcellona

Rimonta compiuta per il Barcellona che batte 3-1 l'Athletic Bilbao al Camp Nou e stacca il biglietto per i quarti di finale di Coppa del Re. I blaugrana, che avevano perso 2-1 al San Mamès, vanno a segno con Suarez, Neymar e Messi e proseguono il cammino nel torneo. Finisce invece la corsa del Villarreal che, dopo aver perso 3-1 a San Sebastian, non va oltre l'1-1 casalingo contro la Real Sociedad che passa il turno.